В Беларуси будет построено несколько установок, производящих газ путем переработки мусора

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает начальник отдела энергетики Мингорисполкома Анатолий Лавничук.

Насколько эффективна биогазовая установка по переработке мусора, о которой говорилось в сюжете? И если она так хороша, то почему она только одна в Минске?

Такая биогазовая установка — лишь первый шаг, продолжение темы будет на полигоне «Северный». Будут установлены аналогичные газопоршневые установки, пробурены вертикальные скважины. На полигоне «Тростенецкий» планируется укладывать горизонтальные трубы (а не вертикально бурить скважины). Это будет сделано для того, чтобы эксплуатировать полигон до того, как он будет заполнен. Это даст положительный эффект.

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