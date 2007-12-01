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В Беларуси будет получена первая газетная бумага

01 декабря 2007 14:41
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На 18-20 декабря на заводе в Шклове запланирован пробный пуск бумагоделательной машины.

Сейчас идет ее отладка. Завершена подготовка специального отделения, где будет проходить весь химический процесс производства бумаги. Это самое важное звено, поскольку от него зависит качество будущей продукции.

В подготовительных работах по пуску машины задействованы австрийские, финские, итальянские инженеры. В Беларуси пока нет своих специалистов такого профиля. Об этом сообщил премьер-министр страны в ходе посещения предприятия.

В настоящее время на заводе готовится еще одно производство по выпуску строительных материалов.

# Экономика

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