В Беларуси будет открыт филиал армянского завода по выпуску коньяков

Такая договорённость достигнута во время посещения Президентом Беларуси Александром Лукашенко ереванского завода по производству коньячной продукции и общения с главой концерна «Мульти Групп» Гагиком Царукяном.

Александр Лукашенко:

Надо, чтобы Беларусь делала армянский коньяк. Ты, как настоящий друг, должен сделать Беларусь таким же производителем коньяка, как и Армения.

Президент во время пребывания в Армении посетил ряд предприятий промышленности и торговли в Ереване.

Александр Лукашенко побывал в Белорусско-армянском торговом доме, открытие которого должно состояться уже в ближайшее время. Работу начнут с продажи полутора тысяч наименований различных товаров белорусского производства. В перспективе представят и продукцию крупных промышленных предприятий. Поручение о создании торгового дома глава белорусского государства дал во время предыдущего визита в Армению в марте прошлого года.

Сегодня же Александр Лукашенко побывал на производстве бриллиантов и ювелирных изделий, где ознакомился с процессом сортировки, огранки и подготовки драгоценных камней. Была достигнута договорённость о тесном сотрудничестве этого предприятия с гомельским производственным объединение «Кристалл», обмене опытом и технологиями.

Президент подчеркнул, что за счёт реализации конкретных совместных проектов, суммарный товарооборот Беларуси и Армении должен существенно увеличиться.

Сегодня Александр Лукашенко возвратился в Минск.