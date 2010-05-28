В Беларусь за три месяца этого года привлечено свыше двух миллиардов долларов иностранных инвестиций

Об этом сообщил заместитель министра экономики на заседании Совета по развитию предпринимательства в Беларуси при Президенте.

Основными зарубежными инвесторами для Беларуси стали Россия, Австрия, Кипр, Швейцария. Наряду с финансовыми вливаниями, по-прежнему, актуален вопрос с разгрузкой складов. Особую ставку в этом делают на малый бизнес.

В свою очередь предприниматели высоко ценят возможность льготного экспорта отечественного товара. Но возникают сложности со многими руководителями предприятий. В частности — отсутствие скидок, отсрочек и гибких схем финансовых расчетов.

Екатерина Чижик, индивидуальный предприниматель:

Я слышала мнение одного из руководителей: ни одного предпринимателя и на пушечный выстрел не подпущу, если он не собирается купить у меня продукцию, а о каких-то отсрочках платежа и речи быть не может. Нужно повернуться лицом к предпринимателям и понимать, что все сегодня в одной упряжке. Сегодня еще происходит вот что: приезжает предприниматель, который купил на нашей оптовой базе продукцию белорусских производителей, и приезжает та же торговая база с этим же товаром, которая демпингует этого предпринимателя.