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В Беларусь с визитом прибыли представители деловых кругов Эстонии

31 октября 2006 08:19
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В составе делегации, которую возглавляет генеральный директор торгово-промышленной палаты этой прибалтийской страны, - руководители известных эстонских предприятий. Нынешняя поездка - это продолжение контактов и связей бизнесменов двух стран, начало которым было положено в феврале нынешнего года. Программой пребывания эстонских гостей в Беларуси предусмотрено проведение дня делового сотрудничества в Минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты, семинаров и переговоров белорусских и эстонских предпринимателей в Минске и Витебске, посещение белорусских предприятий-экспортеров и выставки концерна "Белресурсы".
# Экономика

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