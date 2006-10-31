В Беларусь с визитом прибыли представители деловых кругов Эстонии

В составе делегации, которую возглавляет генеральный директор торгово-промышленной палаты этой прибалтийской страны, - руководители известных эстонских предприятий. Нынешняя поездка - это продолжение контактов и связей бизнесменов двух стран, начало которым было положено в феврале нынешнего года. Программой пребывания эстонских гостей в Беларуси предусмотрено проведение дня делового сотрудничества в Минском отделении Белорусской торгово-промышленной палаты, семинаров и переговоров белорусских и эстонских предпринимателей в Минске и Витебске, посещение белорусских предприятий-экспортеров и выставки концерна "Белресурсы".