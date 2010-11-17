В Беларусь прибыла первая партия оборудования для самой мощной в стране ветроэнергетической установки

Груз следовал из Китая в Германию, а оттуда на специальных трейлерах в нашу страну. Разместят ветроустановку в Новогрудском районе.

Под деревней Грабники уже завершены все подготовительные работы: построена временная подъездная дорога, залит фундамент с опорным кольцом. Туда оборудование доставят в течение трех дней. Еще четыре уйдет на монтаж ветроустановки. Ее высота составит 122 метра, а максимальная мощность – полтора мегаватта. Она сможет обеспечить электричеством примерно 300 семей. А в ближайшие годы под Новогрудком появится шесть таких установок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Стоимость одного ветряка более трех миллионов долларов.

Александ Пихун, начальник таможенного пункта пропуска «Брузги» Гродненской региональной таможни:

В пункт пропуска Брузги прибыло пять транспортных средств с крупногабаритным грузом. Учитывая специфику груза, таможенное оформление было произведено в кратчайшие сроки. Никаких проблем при проведении операции таможенного контроля не возникло. Все документы соответствуют необходимым требованиям.

Томаш Росолински, водитель (Польша):

Трудно было ехать, дороги везде узкие. Особенно в Польше нет широких автострад. Но каких-то серьезных проблем в пути не возникло. Вся дорога из Германии заняла пять дней.