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В Беларусь прибыл технический директор Общеевропейского совета по лесной сертификации

12 сентября 2007 08:38
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Система национальной лесной сертификации и ее соответствие международным требованиям. Этот и другие вопросы будут рассмотрены в ходе визита в нашу страну технического директора Общеевропейского совета по лесной сертификации. Эксперт проведет переговоры в Министерстве лесного хозяйства Беларуси, а также встретится с представителями Госкомитета по стандартизации. Планируется также посещение Глубокского опытного лесхоза.
# Экономика

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