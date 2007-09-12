В Беларусь прибыл технический директор Общеевропейского совета по лесной сертификации

Система национальной лесной сертификации и ее соответствие международным требованиям. Этот и другие вопросы будут рассмотрены в ходе визита в нашу страну технического директора Общеевропейского совета по лесной сертификации. Эксперт проведет переговоры в Министерстве лесного хозяйства Беларуси, а также встретится с представителями Госкомитета по стандартизации. Планируется также посещение Глубокского опытного лесхоза.