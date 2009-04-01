В Беларусь прибыл директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи

С 31 марта по 4 апреля в Беларуси с рабочим визитом находится директор Бюро развития электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) Сами Аль-Башир.

По сообщению пресс-службы белорусского МИД, в рамках визита запланированы встречи с руководством Министерства иностранных дел, Министерства связи и информатизации, администрации Парка высоких технологий. Директор бюро посетит Национальную библиотеку и Высший государственный колледж связи.

Международный союз электросвязи является старейшей межправительственной организацией, учрежденной в 1865 году. МСЭ имеет статус специализированного учреждения ООН. В настоящее время в работе МСЭ участвуют 191 государство и более 700 ассоциированных членов. Работа МСЭ ведется по трем направлениям — развитие электросвязи, стандартизация электросвязи и радиосвязь.