Прямой эфир

В Беларусь прибудет около 4 млн. тонн венесуэльской нефти

01 июля 2010 14:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Третий танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси пришвартовался в Одесском порту. Объем очередной партии также около 80 тысяч тонн черного золота. Сначала сырье перегрузят в береговые емкости нефтебазы Одесского порта, а затем отгрузят в железнодорожные цистерны. Напомним, первая партия углеводородного сырья из Венесуэлы была доставлена в морской порт Одессы в конце апреля. Сырье уже перерабатывают на Мозырском НПЗ. Согласно договоренностям белорусской стороны и Украины, через Одессу за 12 месяцев в нашу страну будет поставлено около 4 млн. тонн венесуэльской нефти.
# Экономика # Беларусь-Венесуэла # Международное сотрудничество

Другие новости рубрики

Все новости
01 июля 2010 11:21

Подписано инвестиционное соглашение о строительстве ветропарка в Дзержинском районе

01 июля 2010 11:13

Запад заинтересован в признании рыночного статуса Беларуси

01 июля 2010 08:17

Таможенный кодекс Таможенного Союза: порядок ввоза легковых автомобилей на территорию Союза пока не изменится