В Беларусь прибудет около 4 млн. тонн венесуэльской нефти

Третий танкер с венесуэльской нефтью для Беларуси пришвартовался в Одесском порту. Объем очередной партии также около 80 тысяч тонн черного золота. Сначала сырье перегрузят в береговые емкости нефтебазы Одесского порта, а затем отгрузят в железнодорожные цистерны. Напомним, первая партия углеводородного сырья из Венесуэлы была доставлена в морской порт Одессы в конце апреля. Сырье уже перерабатывают на Мозырском НПЗ. Согласно договоренностям белорусской стороны и Украины, через Одессу за 12 месяцев в нашу страну будет поставлено около 4 млн. тонн венесуэльской нефти.