В Беларусь прибудет Бельгийская экономическая миссия

В ее составе – представители более тридцати небольших и средних фирм. Бельгийские бизнесмены проявляют все больший интерес к нашей стране. Так, уже в этом году объем взаимного товарооборота может достичь 500-т миллионов долларов. Для бельгийского капитала привлекательны такие сферы, как развитие придорожных СТО, технологическое перевооружение в строительстве, деревообработке и пищевой промышленности. Интересен для миссии и транзитный потенциал Беларуси.



Подобные экономические миссии и выставки – своеобразный мост между двумя странами. Напомним, в апреле этого года в Бельгии прошла презентация инвестиционных возможностей Беларуси. Более 90 компаний ознакомились с потенциалом нашего рынка.