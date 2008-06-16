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В Беларусь прибудет Бельгийская экономическая миссия

16 июня 2008 08:10
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В ее составе – представители более тридцати небольших и средних фирм. Бельгийские бизнесмены проявляют все больший интерес к нашей стране. Так, уже в этом году объем взаимного товарооборота может достичь 500-т миллионов долларов. Для бельгийского капитала привлекательны такие сферы, как развитие придорожных СТО, технологическое перевооружение в строительстве, деревообработке и пищевой промышленности. Интересен для миссии и транзитный потенциал Беларуси.

Подобные экономические миссии и выставки – своеобразный мост между двумя странами. Напомним, в апреле этого года в Бельгии прошла презентация инвестиционных возможностей Беларуси. Более 90 компаний ознакомились с потенциалом нашего рынка.
# Экономика

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