Прямой эфир

В банковской сфере Беларуси наблюдается бум новых высокотехнологичных услуг

19 ноября 2008 14:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сегодня в Минске сообщил председатель Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский. В настоящее время клиентам предлагают более 100 высокотехнологичных услуг во всех сегментах банковского рынка республики. Этому во многом способствует международный форум по банковским информационным технологиям. Он пройдет в Беларуси в конце ноября. Предполагается, что в форуме примут участие до 500 представителей различных предприятий и компаний. Одной из тем мероприятия станет создание единого расчётного информационного пространства в Беларуси. Так, единая биллинговая система коммунальных услуг может появиться в Минске. Она позволит сильно сократить расходы на обслуживание платежей, а также повысить их прозрачность.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
19 ноября 2008 11:51

В Мингорсовете утвердили сегодня бюджет на 2009 год

19 ноября 2008 08:52

Первый транш стабилизационного кредита от России поступил на счет Минфина нашей страны

18 ноября 2008 17:54

В Лондоне открылся Белорусский инвестиционный форум