В банковской сфере Беларуси наблюдается бум новых высокотехнологичных услуг

Об этом сегодня в Минске сообщил председатель Ассоциации белорусских банков Феликс Чернявский. В настоящее время клиентам предлагают более 100 высокотехнологичных услуг во всех сегментах банковского рынка республики. Этому во многом способствует международный форум по банковским информационным технологиям. Он пройдет в Беларуси в конце ноября. Предполагается, что в форуме примут участие до 500 представителей различных предприятий и компаний. Одной из тем мероприятия станет создание единого расчётного информационного пространства в Беларуси. Так, единая биллинговая система коммунальных услуг может появиться в Минске. Она позволит сильно сократить расходы на обслуживание платежей, а также повысить их прозрачность.