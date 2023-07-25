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В августе будет действовать повышенный размер ключевой ставки в России – 8,5% годовых

25 июля 2023 15:24
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В августе будет действовать повышенный размер ключевой ставки в России – 8,5 % годовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В августе будет действовать повышенный размер ключевой ставки в России – 8,5% годовых-1

Ключевая ставка – это один из инструментов, который позволяет Центробанку контролировать курс рубля и влиять на экономику страны. Низкая ставка означает, что деньги стоят дешево. В результате компании и население активнее берут кредиты, бизнес, а с ним и экономика, развиваются.

Ранее Нацбанк Беларуси оценил проинфляционные риски в стране как умеренные. Такими темпами к концу года ставка рефинансирования может упасть ниже 9 %. Если и брать кредит, то сейчас самое время: аналитики прогнозируют, что падение ставок по кредитам продолжится как минимум до конца лета.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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