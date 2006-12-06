В Астане обсудят Программу межгосударственной стандартизации в СНГ на ближайшие два года

6 декабря на совещании руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации государств-участников Содружества Беларусь будет представлять председатель Госстандарта Валерий Корешков.Участники встречи намерены рассмотреть более 30 вопросов. Принятые по ним решения будут способствовать устранению технических барьеров в торговле, повышению качества и конкурентоспособности продукции в странах СНГ, а также защите интересов потребителей.