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В Армении будут производить тракторы «Беларус»

13 августа 2009 07:44
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Соответствующий протокол стороны подписали накануне в посольстве Беларуси в Ереване. Как отметили в дипмиссии, спрос на эту продукцию в Армении ежегодно 50-60 единиц. Не исключено, что, помимо продажи, техника может экспортироваться в страны региона, поскольку армянская компания получает эксклюзивное право и лицензию на использование продукции. Отметим, тракторы «Беларус» известны армянскому потребителю еще с советских времен, и сегодня их качество не уступает европейскому. Предполагается, что первая партия будет представлена на выставке, которая пройдет в Ереване в начале сентября текущего года.
# Экономика

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