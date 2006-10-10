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В Алтайском крае будут собирать белорусские автобусы

10 октября 2006 11:26
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Белорусские автобусы, троллейбусы, а также некоторые виды сельскохозяйственной техники будут собирать в Алтайском крае. Предварительные договоренности об этом достигнуты в ходе визита в этот российский регион белорусской делегации во главе с премьер-министром Сергеем Сидорским. Кроме того, Алтайская область заинтересована в поставках белорусской сельхозтехники. Наша страна рассматривает возможность приобретения в регионе пшеницы, которая имеет очень высокое содержание клейковины. Кроме того, в Барнауле обсуждается вопрос о поставках сырья для фармацевтической промышленности Беларуси, в частности, алтайской облепихи. Руководство Алтайской торгово-промышленной палаты проявило большой интерес и к отечественному текстилю.
# Экономика

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