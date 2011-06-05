В 2011 году в США вновь может зародиться мировой экономический кризис

Американские конгрессмены на этой неделе отказались поднять планку госдолга США, который уже превышает 14 триллионов долларов. По 130000 долларов с каждого налогоплательщика. А ведь передвинуть лимит вверх просил президент Обама.

Барак Обама, президент США:

Если инвесторы по всему миру сочтут, что обязательства и долги США не обеспечены, что мы можем прекратить платежи по нашим облигациям, это может обрушить всю финансовую систему. Мы можем столкнуться с еще худшей рецессией, нежели та, что уже была, с худшим финансовым кризисом, чем был.

Вообще, такое постоянное смещение границы госдолга вверх стало своеобразной политической традицией США. Эксперты подсчитали, что с середины прошлого века этот ритуал проводился около сотни раз. Если сейчас лимит не будет повышен, то правительство США не сможет выполнять свои платежные обязательства.

Валерий Полховский, финансовый аналитик:

Надо понимать, что долги США номинированы в национальной валюте. Эту валюту они могут имитировать в неограниченном количестве. Вопрос только, чем это аукнется держателям долгов. Это приведет к девальвации национальной валюты, инфляции.

Мировой кризис 2008 года тоже зародился именно в США из-за обвала рынка ипотечного кредитования. Сейчас Вашингтон вновь может вызвать рецессию планетарного масштаба.

Вадим Альпари, финансовый аналитик:

Технический дефолт мог бы привезти к моментальному понижению рейтинга Америки. Американские облигации обесценятся. Но надо понимать, что они составляют львиную долю золотовалютных резервов всех стран мира.

Однако экономики большинства стран мира просто не готовы к новым потрясениям. Предыдущий финансовый кризис подорвал способность к быстрому восстановлению.

Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений (Россия):

«Вторая волна», о которой так мало хотели думать либеральные борцы с кризисом, вновь встает на горизонте. Итог нескольких лет нелиберальной борьбы с кризисом состоит в провале избранной политики «оздоровления экономики». Антикризисные меры, как и предсказывали, не только провалились, но стратегически усугубили ситуацию, запутали ее, добавили к старым противоречиям новые и переложили груз финансового кризиса (и будущих дефолтов) с плеч банкиров на плечи налогоплательщиков.

В Еврозоне ситуация с размерами госдолга выглядит не намного лучше американской. Так, по итогам прошлого года показатель заимствований достиг исторического максимума – 85% ВВП. Причем на карте ЕС можно заметить появление так называемых горячих точек – стран, которые больше других ощутили на себе влияние «второй волны кризиса». Речь идет о Португалии, Ирландии, Греции и Испании.

Екатерина Рояка, финансовый аналитик, ведущий экономист группы банков (Литва):

Это дилемма для финансистов, потому что если не спасать Грецию и другие страны, то это может сказаться на состоянии других и привести к волне обвалов в ряде стран.

Финансисты эту группу государств стали именовать аббревиатурой ПИГС – по первым буквам названий стран. Если перевести с английского, то это буквально означает «свиньи». Использование такого определения красноречиво показывает на то, как в «еврозоне» относятся к «отстающим».

Михаил Чепиков, старший преподаватель Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

В результате, государству очень тяжело занимать на мировых рынках, они занимают под очень большие проценты. Их долги только возрастают. И сама по себе помощь, которая оказывается, проблем не решает.

Одной только Греции в прошлом году был предоставлен пакет помощи объемом в 110 миллиардов долларов. Правда, это не помогло.

Михаил Чепиков, старший преподаватель Института бизнеса и менеджмента технологий БГУ:

У них не было финансовой дисциплины, их валюты и инфляция не соответствовали европейским критериям, не соответствуют и сейчас. Из-за этого они получают проблемы в макроэкономике.



Что касается, к примеру, Ирландии, в которой проживает 4,5 миллиона человек, то для нее совокупная помощь ЕС и МВФ составит 85 миллиардов долларов.

Используя такие кредитные «капельницы» для проблемных стран, финансовые центры ЕС пытаются не допустить «заражения» других участников Евросоюза. Однако положение на мировом рынке может сделать напрасными эти «процедуры».

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

В этой ситуации все больше государств испытывают схожие проблемы. Мы видим, что, к сожалению, те суммы, которые нужно вложить, выходят за пределы разумного. Все эти вещи в совокупности заставляют ряд серьезных экономистов «бить в колокол» и говорить, что, возможно, мы вышли из кризиса 2008 года, но, вполне возможно, идем в кризис 2011 года.

Вернуть мир к ситуации 2008 года может и взрывной рост цен на продовольствие. Уже сейчас стоимость пшеницы, кукурузы и бобов почти достигла пиковых уровней того времени.

Андрей Русакович, председатель правления Центра изучения внешней политики и безопасности:

Здесь тоже есть проблемы. Это несоответствие природных возможностей и достигнутого человечеством уровня технического развития.

Поведение первой леди США, кстати, тоже может быть своеобразным индикатором продовольственного кризиса. Накануне весь мир облетело видео, в котором Мишель Обама работает на грядках огорода, разбитого возле Белого дома. Урожай с этой мини-плантации попадает прямиком на президентский стол. До этого таким вот способом обеспечивала овощами и зеленью первую семью США Элеонора Рузвельт – в 1943-ем, в разгар войны.