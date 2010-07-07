В 2011 году в Минске появятся 7 мини-ГЭС и несколько биогазовых установок

Небольшая гидроэлектростанция уже работает в Чижовке.

Электроэнергией, полученной из воды, она способна обеспечить более тысячи столичных квартир. Задача максимум на перспективу - четверть объема в топливно-энергетическом балансе столицы должны занять местные виды топлива и вторичные энергоресурсы.

Один из последних альтернативных ноу-хау - мини-ТЭЦ на мусорной свалке. На Тростенецком полигоне запасов мусорных газов для производства энергии оказалось предостаточно.

Игорь Тур, начальник Управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Мингорисполкома:

Белорусско-швейцарская фирма внедрила установку по производству электрической энергии из свалочного газа. Установка состоит из 2-х газопоршневых агрегатов. Планируется поставить ещё 1 агрегат. Запасы газа таковы, что их хватит на 7 лет и вырабатывать в год будет 16 миллионов киловатт-часов.