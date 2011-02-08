В 2011 году в каждом районе Минска откроют Городские дома предпринимательства

Это первый в республике подобный объект. И создан он будет в рамках программы развития в столице молодежного бизнес-инкубатора.

Центры малого предпринимательства откроют в этом году в каждом районе. Их можно будет размещать на базе неиспользуемых производственных площадей предприятий и объектах незавершенного строительства, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, из городского бюджета на оказание финансовой помощи таким центрам направят свыше двух миллиардов рублей.

Ольга Леошко, заместитель начальника Управления предпринимательства Комитета экономики Мингорисполкома:

Определенный льготы, определенные условия созданы. Мы ждем малые предприятия производственной направленности, чтобы им помочь, и чтобы они потом помогли государству в виде налогов, трудоустройства населения.