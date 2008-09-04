В 2010 году в Беларуси останется 27 налоговых платежей

От 20 налогов в государстве и вовсе откажутся. Так, например, прекратит свое существование налог на приобретение автотранспорта. Это отметили участники сегодняшнего заседания постоянных комиссий палаты представителей при рассмотрении проекта бюджета на 2009 год.

Значительные преобразования ожидают и подоходный налог. Переход на единую ставку позволит уменьшить налоговую нагрузку на многих налогоплательщиков. Однако малообеспеченные граждане, которые раньше платили налог по самой низкой ставке также не пострадают. Для них предусмотрены налоговые вычеты.



Причем основных только 8. Уплата остальных будет зависеть от деятельности предприятия.