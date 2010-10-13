В 2010 году иностранные капиталовложения в экономику Минска должны превысить 1 миллиард долларов

Минск можно назвать центром притяжения инвестиций в Беларуси. Ведь треть всех иностранных капиталовложений приходится именно на столицу. При этом, что характерно, более половины бизнес-проектов относится к строительной отрасли.

Вот, например, комплекс «Маяк Минска». Первые очертания этого масштабного проекта уже проявились возле Национальной библиотеки. По задумке авторов — британских и французских архитекторов — здесь к 2017 году вырастет город в городе. Со своими пентхаусами, торговыми центрами, спортзалами и ресторанами. Сейчас здесь в три смены трудится тысяча строителей. 2,5 миллиарда долларов — именно столько на этот проект направит группа европейских компаний.

Зоран Маркович, руководитель проекта «Маяк Минска»:

Беларусь — единственная страна в регионе, где не отразился кризис на строительстве. Мы довольны стройкой здесь. Нашли хороших специалистов, хорошую технику. Все нас устраивает.

Количество инвестиционных проектов, которые реализуются в Минске, исчисляется тысячами. Из них выделяют 83 наиболее крупных. Помимо «Маяка Минска», к «грандам» относится также «Минск-Сити» и реконструкция стадиона «Трактор». Всего за этот год иностранные капиталовложения должны превысить 1 миллиард долларов.

Николай Ахраменко, начальник управления инвестиций комитета экономики Мингорисполкома:

Инвесторы стремятся вкладывать в такие сферы, которые характеризуются высокой доходностью и окупаемостью. Это, например, торговля и гостиничный бизнес.

Если говорить о национальности инвесторов, то больше всего бизнес-предложений поступает с востока — из России. Далее следуют предприниматели Австрии, Кипра, Великобритании и Нидерландов. В Мингорисполкоме прогнозируют, что в следующем году Китай и Иран могут войти в тройку лидеров по объему капиталовложений. Так, уже подписан контракт о строительстве пятизвездочной гостиницы «Пекин» и готовится проект квартала «Чайна-таун». Инвестиционные договоренности были достигнуты во время визита в Китай Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Алексей Мартынов, заместитель председателя комитета по архитектуре и градостроительству Мингорисполкома:

Все больше и больше у нас появляется иностранных застройщиков, как инвесторов, так и конкретных проектировщиков — это интересно. В Минске работают архитекторы из других стран.

На предстоящем инвестиционном форуме в Германии Минск планирует найти компаньонов для четырех проектов. Европейским бизнесменам предложат поучаствовать в строительстве национального выставочного центра, двух гостиниц и целой сети спорткомплексов.

Татьяна Кравченко, первый заместитель председателя комитета экономики Мингорисполкома:

Общий объем — один физкультурно-оздоровительный центр стоит минимум 7 миллионов, по нашим предварительным просчетам. Гостиничный комплекс «Беларусь» — 70 миллионов долларов, гостиница в Чижовке — 23 миллиона, и Национальный выставочный центр — 150 миллионов долларов.

Кстати, иностранные застройщики помогают минчанам в том числе и квартирный вопрос решать. Так, только комплекс «Маяк Минска» добавит городу 600 тысяч квадратных метров жилья.

Алексей Адашкин, Андрей Дук, телекомпания СТВ