В 2010 году благодаря иностранным туристам Беларуси удалось заработать 1 миллиард 300 миллионов рублей. Доходы от охоты за четыре года выросли в пять раз

Земля – основное природное богатство Беларуси. И даже больше – это наше все. И речь не только о хороших урожаях и полезных ископаемых. Оберегая природу, мы сохраняем свое будущее.

Представить себе многообразие растительного и животного мира без помощи специалистов сложно, но поместилось это великолепие на четко обозначенной территории. Почти 21 миллион гектаров формирует земельный фонд Беларуси. На фоне других стран наш отличается высокой степенью хозяйственности. И если пользоваться земельным благом мы научились, то сохранять его пока только стараемся.

Иван Коростик, председатель Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Задача сегодня стоит строить как можно больше рыболовно-охотничьих баз, строить вольеры, содержать диких животных и организовывать иностранный туризм. Мы в этом году планируем построить под Минском охотниче-рыболовный комплекс с содержанием диких животных.

Этот домик только внешне похож на тот, что в деревне. На самом деле рыболовно-охотничья база расположилась в одном из самых красивых мест – Лепельском крае. Одни традиционно спешат сюда за целебным воздухом, другие – за рыбным уловом, а третьи, чтобы искать приключения в местных лесах.

За домиком на 16 персон по очереди ухаживают два человека, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Цена ночлега – от 80 тысяч в сутки.

Мария Шут, дежурная-горничная рыболовно-охотничьей базы:

Когда приезжают иностранцы, готовим мы, угощаем белорусскими блюдами, драниками, клецками.

Такие базы под крышей Белорусского общества охотников и рыболовов расположились по всей стране. В недавнем прошлом это были заброшенные здания. После ремонта их привели в надлежащий вид, зарыбили прилегающие водоемы и оборудовали береговую линию. И, как результат, за четыре последних года иностранный туризм увеличился в 10 раз.

Гостеприимством в деревянных тонах среди прочих гостей жарким летом воспользовался даже мэр Пекина. Любитель засады на зверя поинтересовался организацией белорусской охоты, оставил автограф на память и пообещал, что обязательно вернется с ружьем.

Мария Шут, дежурная-горничная рыболовно-охотничьей базы:

В ближайшее время, на эти выходные, мы ожидаем гостей из Москвы, пять или шесть охотников.

Кроме сна, которому в здешних краях помешать может разве что тишина, гостям предлагают попариться в бане.

А затем приглашают пройти в бильярд.

Николай Казак, начальник отдела туризма республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Моя любимая охота на вальдшнепа и на утку.

Охотовед Николай Васильевич лесник по образованию. Поэтому по лесам бродит не только с практической, но и с научной целью.



Николай Казак, начальник отдела туризма Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Теперь это спорт, а я думаю это зов предков, раньше как средство пропитания.

По лесным тропам он планирует водить экологические туры со школьниками. А пока нас привел прямо к зверям.

В этом большом вольере выращивают диких животных. Чтобы улучшить качество мяса венгерского дикого кабана скрещивают с домашним. Полуручной гибрид хоть и заметен в лесу по пятнам, в остальном – настоящий кабан.

Николай Казак, начальник отдела туризма Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Они выходят по минутам. Егерь знает куда в 17 часов надо, например. Разбежка минут в 15.

Емкость белорусских лесов позволяет увеличивать численность кабанов без ущерба природе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Несмотря на то, что количество дикий свиней за последние годы выросло в два раза.

Николай Казак, начальник отдела туризма Республиканского государственного общественного объединения «Белорусское общество охотников и рыболовов»:

Есть нормальные люди, егеря, охотоведы, которые могут на нормальном уровне организовать. А это распространяется по интернету, они общаются, поэтому едут люди.

По соседству с дикими кабанами пасутся благородные олени. Популяцию парнокопытных создают на белорусской основе с помощью заезжих гостей. Это пока литовские олени на карантине, а затем ими густо заселят наши леса. В Минприроды считают, что для тиражирования трофейных оленей подходит любое хозяйство площадью от 100 гектаров.

Про охотников говорят: настоящий из них не тот, кто добывает, а тот, кто растит и охраняет. Рациональное использование ресурсов сегодня не только внутренняя задача, но и международное обязательство в рамках спецконвенции ООН.

Причудливые ландшафты и густая лесистость постоянно привлекают к себе внимание. В прошлом году благодаря иностранным туристам удалось заработать 1 миллиард 300 миллионов рублей. Доходы от охоты за четыре года выросли в пять раз.

Гости из России не заставили себя долго ждать. Друзья-охотники всегда держатся вместе, и это при том, что на «деле» каждый сам за себя. Уже в десятый раз калужским лесам они предпочли белорусские. Такой выбор в пользу цивилизованной охоты у нас.

Виталий Есьман, директор Воложинского охотхозяйства:

Мы можем любому гражданину на основании документов предоставить свое оружие. По прежним правилам охоты это нельзя было делать.

Лесной костюм и белые валенки – и вот он, настоящий охотник.

Перед каждой охотой – инструктаж по охотминимуму. Целиться в самку нельзя, зайцев можно стрелять только сегодня, не за горами весенняя охота на птиц. Но все это удовольствие не из дешевых. Например, добытый законным путем глухарь обойдется иностранцу в 400 евро, а тетерев – в 120 по курсу. Россияне всегда увозят добычу домой, иностранцы издалека – только трофеи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Владимир Федоров, охотник:

Сама охота на дичь – вопросов нет. Но на одного охотника два надзирателя, может это и хорошо, но иногда они мешают.

Несмотря на экономическую эффективность, не стоит забывать, что природа тоже имеет свой ресурс. Который даже при бережном использовании не может быть неисчерпаемым.