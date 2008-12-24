В 2009-м году Беларусь будет закупать российский газ по приемлемой цене

Накануне поздно вечером Президент страны Александр Лукашенко рассказал журналистам о деталях переговорного процесса между Минском и Кремлем.

Как отметил Президент, споры были жаркими, но договориться удалось. И прокомментировал итоги по самой спорной теме – газовой. Глава государства озвучил и формулу, по которой будет формироваться цена на российское природное топливо для Беларуси. Она даст возможность цену на газ снизить в 2,5, а то и в 3 раза.



Президент Беларуси в ходе общения с журналистами также приоткрыл завесу тайны над несостоявшимся Высшим Госсоветом Союзного государства. Конфликт исчерпан: российская сторона тогда просто не была готова встречаться и разговаривать по трем конкретным темам Союзного строительства: экономической, военно-политической и дипломатической. Не мы не поехали, а россияне не готовы были нас принять, пояснил Президент. Позиция Беларуси в Союзном государстве всегда была исключительно ясной и понятной. И Президент Беларуси неоднократно заявлял: заседания ВГС должны быть наполнены конкретным содержанием, иначе встречаться просто не имеет смысла.



Отношения Беларуси и России нередко становятся поводом для откровенно негативных, а порой и провокационных журналистских материалов. Так произошло и накануне переговоров в Москве. Александр Лукашенко назвал эти выступления в СМИ проявлением имперского синдрома, который не дает спокойно жить некоторым российским чиновникам. Антибелорусское лобби в России – это проблема России.



Зарубежные политологи сейчас гадают: как повлияет усиление диалога Беларуси с Россией на отношения с Европой. Александр Лукашенко в своем интервью журналистам категорично заявил: не повлияет никак. И еще подчеркнул: Беларусь не выстраивает российский вектор за счет западного.