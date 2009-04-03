В 2009 году реальная зарплата вырастет, как минимум, на 14%

Доходы и расходы консолидированного бюджета Беларуси в 2009-м будут уменьшены до 63-х триллионов рублей. Об этом заявил накануне премьер-министр Сергей Сидорский на совещании у Президента.Ранее доходы консолидированного бюджета планировались в объёме почти 74-х триллионов, расходы – более 76-ти. Совету Министров удалось сформировать в текущем году за счёт сокращения и экономии финансовых ресурсов сбалансированный бездефицитный бюджет, повысить эффективность госпрограмм, упразднить неэффективные. При этом расходы на социальные цели будут увеличены. Рост реальной заработной платы будет на уровне не менее 14%. Вырастут и пенсии.