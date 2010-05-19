В 2009 году экспорт белорусских IT-услуг в Казахстан приблизился к 2 млн. долларов

Разработки специалистов белорусского парка высоких технологий давно интересны Казахстану. Так, наши программисты принимали участие в создании интернет-портала электронного правительства Казахстана. Такую систему применяют сегодня многие страны мира. И Астана в этой области — лидер на постсоветском пространстве.

Не многие знают, но казахское электронное правительство, которые признано лучшим в СНГ, разрабатывалось, в том числе, и белорусскими специалистами.

Электронное правительство — это интернет-портал, предлагающий более 9 сотен сервисов. Любая справка, любой отчет, общение с чиновниками без обивания их порогов. Огромные возможности для бизнеса в плане прозрачных торгов и участия в тендерах. А значит — нет почвы для коррупции. В 2007 году на сайте электронного правительства прошел online-форум с участием Президента Казахстана. То, что обычно делается за 15 лет, здесь реализовали за 5. Не без помощи белорусских IT-специалистов. Была сложная проблема передачи данных, для ее решения обратились к нам — в Парк высоких технологий.

Павел Шагойко, директор компании-резидента Парка высоких технологий:

Это проект федерального масштаба. Основные трудности вызывает даже не собственно задачи программирования и их решение, а вопросы коммуникационного и интеграционного свойства, в том числе и законодательных неувязок.

С 2005 по 2008 Казахстан потратил на внедрение и развитие электронного правительства более полумиллиарда долларов. В этом направлении будут двигаться и другие страны СНГ. К слову, в тендере, который проводит уже Украина, у наших специалистов есть все шансы выиграть. А с Казахстаном в сфере высоких технологий отношения начинают приобретать серьезные масштабы. В прошлом году экспорт наших IT-услуг — из 9-этажки на улице Купревича — приблизился к 2 млн. долларов. Сейчас рассматривается вопрос эксплуатации в Казахстане разработанных в Беларуси навигаторов, которые могут одновременно работать как в американской системе GPS, так и российской ГЛОНАСС.

Александр Мартинкевич, заместитель директора администрации Парка высоких технологий:

Там, где затруднён приём сигнала именно за счёт поддержки двух систем, данное устройство уменьшает погрешность обнаружения и повышает доступность спутникового сигнала.

Сегодня отношения Казахстана и Беларуси развиваются динамично в самых разных областях. Однако, помимо традиционных производств сельхозтехники белорусских марок и продажи бытовой техники, в эти отношения активно проникает сфера высоких технологий. За которой, как известно, будущее.