В 2009 году Беларусь вышла на рынок девяти новых государств

В экономическом штабе Минска обсуждали, как увеличить экспорт белорусских товаров.

В этом году экспорт столичных предприятий сократился. Это связано и с вилянием мирового финансового кризиса, и со снижением спроса на товары. Уже с 1 января необходимо обеспечивать прирост экспортных показателей, чтобы выйти на запланированные цифры. Темп роста – 120%.

В этом году Беларусь вышла на рынок девяти новых государств. Во многом благодаря новым руководителям маркетинговых служб минских предприятий.

Валерий Садохо, директор департамента внешнеэкономической деятельности МИД Республики Беларусь:

– Если посмотреть на наших главных экспортеров, то можно увидеть, что те, кто добился успеха, стопроцентно укомплектованы прекрасными специалистами торговли, которые знают иностранные языки.

Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома:

– Без наращивания экспортной составляющей, а это предопределение работы многих наших предприятий, мы не будем иметь тех средств, которые необходимы для полноценного развития города и Республики в целом. 40% консолидированного бюджета Республики Беларусь формируется за счет работы предприятий Минска.