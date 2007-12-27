В 2008 году в Минске начнется реализация 26 инновационных проектов

Финансирование запланировано из бюджета столицы. Также планируется начать строительство мясо-молочных ферм, чтобы полностью обеспечить потребность города в этих продуктах.

Обсуждение социально-экономического развития Минска на следующий год обозначило две направленности бюджета столицы. Много средств и усилий направят в рост промышленного производства, увеличение товарооборота, включая электронную торговлю. На образование, медицину, спорт и культуру - выделят четверть бюджета. Одной из приоритетных задач является переход на инновационные пути развития.

Еще одна приоритетная статья - жилищно-коммунальное хозяйство. Запланировано строительство жилья на 550 тысяч квадратных метров в новых столичных районах. На ремонт дорог в 2008 потратят 177 миллиардов. Большое внимание в городском бюджете уделяется обновлению общественного транспорта. В автопарке столицы появятся 90 новых автобусов, почти 300 троллейбусов. Для метрополитена закупят 25 вагонов метро. Вот неполные планы на следующий год.

Полностью обеспечить потребности Минска в молоке и мясе помогут фермы. На их строительство в минской области запланированы бюджетные средства. Чтобы не тратиться на Строительство, деньги будут вкладываться в сельские предприятия, присоединенные к столичным коммунальным хозяйствам.

