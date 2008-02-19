В 2008 году в Беларуси планируется ввести в эксплуатацию почти 400 мегаВатт электрической мощности

Это будет достигнуто благодаря реализации Государственной комплексной программы модернизации основных производственных фондов белорусской энергосистемы. А также увеличения доли использования в республике собственных топливно-энергетических ресурсов. Проект постановления по выполнению в 2008-м госпрограммы будет рассмотрен на заседании Президиума Совета Министров. Отметим, в этом году в Беларуси планируется сэкономить не менее миллиона 400 тысяч тонн условного топлива в реальном секторе экономики и коммунально-бытовой сфере.