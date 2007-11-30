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В 2007 году Минск сэкономил более 80 миллиардов рублей бюджета

30 ноября 2007 12:59
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Сегодня депутаты Мингорсовета предложили ещё увеличить доходы более чем на 100 миллиардов рублей и направить сэкономленные деньги на решение социальных проблем белорусской столицы. В частности, народные избранники предлагают обновить отдельные учреждения образования и здравоохранения, а также предоставить нуждающимся гражданам одноразовые безвозмездные субсидии. Город планирует закупить и дорогостоящую пожарную лестницу для ликвидации возгораний в домах повышенной этажности.
# Экономика

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