Уверенный переход на снижение энергопотребления

Модернизация производственных фондов на Лепельском молочно-консервном комбинате позволила снизить потребление энергоресурсов. Установка соответствующего оборудования, стала возможной благодаря государственной программе по развитию молочной промышленности. В итоге предприятию удалось расширить географию поставок своей продукции. К множеству европейских, добавились страны азиатского региона. Теперь продукция Лепельского комбината экспортируется в Сингапур, Сирию, Ирак и Венесуэлу.