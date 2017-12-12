Увеличить долю кредитов для малого и среднего бизнеса: о чем говорил Президент с руководителем Беларусбанка

Новости Беларуси. Социальную направленность – сохранить, жилищное кредитование – продолжить. Президент одобрил стратегию работы Беларусбанка до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встречи с руководителем финансовой структуры глава государства поручил увеличить рентабельность банковского капитала, а также кредитование юридических лиц и физических лиц.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Хотелось бы, чтобы он и оставался ведущим банком, и я надеюсь, что вы сегодня скажете, что для этого надо сделать, чтобы Беларусбанк был действительно главным банком нашего государства. Я бы хотел услышать, как вообще ситуация в главном банке, какие проблемы, что настораживает. Может быть, вы мне подскажете через призму Беларусбанка, какова ситуация вообще в банковской системе сегодня на уровне коммерческих банков. Ну и стратегия развития: что предстоит сделать, что вы планируете сделать?

Беларусбанк является основным кредитором белорусской экономики. В 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 620 миллионов рублей. Ресурсы позволяют увеличить эту цифру до миллиарда рублей в год. Особые условия и дешевые деньги для частных инициатив с инновационными продуктами – кредит под процент, равный половине ставки рефинансирования.