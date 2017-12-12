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Увеличить долю кредитов для малого и среднего бизнеса: о чем говорил Президент с руководителем Беларусбанка

12 декабря 2017 13:47
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Новости Беларуси. Социальную направленность – сохранить, жилищное кредитование – продолжить. Президент одобрил стратегию работы Беларусбанка до 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во время встречи с руководителем финансовой структуры глава государства поручил увеличить рентабельность банковского капитала, а также кредитование юридических лиц и физических лиц.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотелось бы, чтобы он и оставался ведущим банком, и я надеюсь, что вы сегодня скажете, что для этого надо сделать, чтобы Беларусбанк был действительно главным банком нашего государства. Я бы хотел услышать, как вообще ситуация в главном банке, какие проблемы, что настораживает. Может быть, вы мне подскажете через призму Беларусбанка, какова ситуация вообще в банковской системе сегодня на уровне коммерческих банков. Ну и стратегия развития: что предстоит сделать, что вы планируете сделать?

Беларусбанк является основным кредитором белорусской экономики. В 2017 году на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 620 миллионов рублей. Ресурсы позволяют увеличить эту цифру до миллиарда рублей в год. Особые условия и дешевые деньги для частных инициатив с инновационными продуктами – кредит под процент, равный половине ставки рефинансирования.

Увеличить долю кредитов для малого и среднего бизнеса: о чем говорил Президент с руководителем Беларусбанка-1

Виктор Ананич, председатель правления ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк»:
В стратегии мы поставили перед собой задачу в увеличении доли кредитов, выданных малому и среднему бизнесу. Из всей банковской системы мы сегодня 17 % имеем. До 22 % увеличить долю именно малого и среднего бизнеса.

В 2017 за счет кредитов банка было возведено боле 800 тысяч жилых метров. В 2018 году на жилищное строительство в структуре рассчитывают направить 400 миллионов рублей. В целом глава государства положительно оценил работу банка, как в вопросах кредитования, так и в вопросах гарантии финансовой безопасности.  

# Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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