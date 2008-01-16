Увеличение инвестиций в промышленный комплекс республики

В ближайшие три года в Беларуси будут созданы или модернизированы 132 крупных производства. Среди наиболее значимых - строительство листопрокатного завода на БМЗ. Интерес к этому проекту проявляет иностранный инвестор, а общий объем вложенных средств может превысить 1,5 миллиарда долларов. Также на одном из предприятий радиоэлектронной промышленности будет освоен выпуск жидкокристаллических панелей. Специалисты рассчитывают приступить и к массовому производству легковых автомобилей. В 2007 году предприятия Минпрома привлекли почти 1,5 триллиона рублей инвестиций. В этом году объем финансовых вливаний планируется увеличить еще на 20 %. Причем особое внимание уделят модернизации производства на предприятиях в малых и средних городах.