Увеличена норма ввоза валюты, декларируемая в устной форме

По данным Государственного таможенного комитета, норма ввоза в республику наличной иностранной валюты, которую можно декларировать в устной форме, увеличена с $3 тыс. до $10 тыс. в эквиваленте. Данные изменения содержатся в совместном постановлении Национального банка и Государственного таможенного комитета республики.

Нормы же вывоза наличной иностранной валюты из республики не изменились. Сумма, не превышающая в эквиваленте 3 тыс. долларов США подлежит устному декларированию; от 3 до 10 тыс. долларов США - обязательному письменному декларированию; свыше 10 тысяч долларов США - обязательному письменному декларированию с предоставлением разрешительных документов.