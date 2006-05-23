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Увеличена норма ввоза валюты, декларируемая в устной форме

23 мая 2006 08:10
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По данным Государственного таможенного комитета, норма ввоза в республику наличной иностранной валюты, которую можно декларировать в устной форме, увеличена с $3 тыс. до $10 тыс. в эквиваленте. Данные   изменения содержатся в совместном  постановлении Национального банка и Государственного таможенного комитета республики.
Нормы же вывоза  наличной  иностранной  валюты  из  республики   не изменились.  Сумма, не превышающая в эквиваленте 3 тыс.  долларов США  подлежит устному декларированию; от 3 до 10 тыс. долларов США -   обязательному  письменному  декларированию;  свыше  10   тысяч долларов  США   - обязательному  письменному  декларированию с предоставлением разрешительных документов.
# Экономика

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