Утверждены предельные и розничные цены на плодовоовощную продукцию

Такое решение Мингорисполкома коснулось картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука. При этом оно не распространяется на продукцию, поставляемую на рынки города с частных подворий. Так, согласно документу предельная отпускная цена на отечественный картофель за 1 кг. в ноябре составит 620 рублей, в мае - 810. Предельная розничная в ноябре будет составлять 850 рублей, а в мае - 1.110. Введение регулирования цен позволит стабилизировать ситуацию в магазинах и на рынках столицы.