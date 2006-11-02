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Утверждены предельные и розничные цены на плодовоовощную продукцию

02 ноября 2006 15:07
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Такое решение Мингорисполкома коснулось картофеля, капусты, свеклы, моркови и лука. При этом оно не распространяется на продукцию, поставляемую на рынки города с частных подворий. Так, согласно документу предельная отпускная цена на отечественный картофель за 1 кг. в ноябре составит 620 рублей, в мае - 810. Предельная розничная в ноябре будет составлять 850 рублей, а в мае - 1.110. Введение регулирования цен позволит стабилизировать ситуацию в магазинах и на рынках столицы.
# Экономика

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