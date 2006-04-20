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Утверждена госпрограмма развития системы мониторинга окружающей среды Беларуси

20 апреля 2006 08:54
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Государствекнная программа развития системы мониторинга окружающей среды рассчитана до 2010 года. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.На реализацию программы планируется направить более 26 млрд. рублей. Она обеспечит должный контроль над состоянием атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, лесов, животного и растительного мира, особо охраняемых природных территорий. Это позволит снизить негативное техногенное воздействие на окружающую среду.
# Экономика

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