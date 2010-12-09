Утвержден проект бюджета Союзного государства на 2011 год

Парламентское собрание Союза Беларуси и России на сессии в Москве утвердило проект бюджета Союзного государства на будущий год.

Доходные и расходные части составят почти 5 миллиардов российских рублей. Доходы будут сформированы за счет отчислений государств-участников. Предусматривается финансирование 13 программ и 20 мероприятий.

40% бюджетных средств планируют направить на научно-техническое развитие, промышленность, транспорт, сельское хозяйство, фундаментальные исследования. 26% на военно-техническое сотрудничество и обеспечение безопасности, а 17% — на социальную сферу, экологию, ликвидацию ЧС, культуру и СМИ.

Бюджет на 2011 год предусматривает финансирование новых программ, например, по разработке методов терапии с использованием стволовых клеток, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».