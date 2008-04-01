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Утвержден перечень социально значимых товаров, к которым не применяются свободные цены

01 апреля 2008 10:46
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Соответствующее постановление Совмина вступило в силу с сегодняшнего дня. Документ ориентирован на стимулирование деятельности предприятий в малых и средних городах. В перечне социально значимых товаров - мука, хлеб, молочные продукты, мясо, консервы для детского питания, картофель и овощи. Кроме того, расширен до 102 наименований перечень продуктовых товаров для детей. Значительно расширена группа и социально значимых промтоваров для детей.
# Экономика

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