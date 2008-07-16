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Утвержден перечень продукции, экспорт которой может быть временно ограничен или запрещен

16 июля 2008 17:53
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Такие меры предпринимаются для того, чтобы предотвратить их недостаток на внутреннем рынке. Это позволит контролировать реализацию такой продукции и не допустить ее дефицита. В перечень вошли мясные, молочные продукты, зерновые культуры, подсолнечной масло. В правительстве сообщили, что при изменении ситуации на внутреннем рынке перечень продукции, экспорт которой временно ограничат, может быть дополнен, либо изменен
# Экономика

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