Утвержден перечень продукции, экспорт которой может быть временно ограничен или запрещен

Такие меры предпринимаются для того, чтобы предотвратить их недостаток на внутреннем рынке. Это позволит контролировать реализацию такой продукции и не допустить ее дефицита. В перечень вошли мясные, молочные продукты, зерновые культуры, подсолнечной масло. В правительстве сообщили, что при изменении ситуации на внутреннем рынке перечень продукции, экспорт которой временно ограничат, может быть дополнен, либо изменен