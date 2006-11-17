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Утвержден новый порядок предоставления и изъятия земельных участков

17 ноября 2006 14:43
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В документе принимается во внимание особенности градостроительства. Выделение земельного участка под возведение какого-либо объекта не должно нарушать общий архитектурный ансамбль или портить его.В связи с эти решение вопроса по предоставлению земельных участков на особо ценных землях, в том числе в центре столицы, отнесено к компетенции президента. В Минске особо ценные земли - центральная историческая часть города и Троицкое предместье. Чтобы разместить здесь какое-либо здание и получить земельный участок потребуется согласие главы государства.
# Экономика

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