Утвержден бюджет Минска на 2012 год: население будет оплачивать 30% стоимости проезда в городском транспорте

Новости Беларуси. Бюджет столицы на следующий год утвердили сегодня депутаты Мингорсовета. Расходы города составят практически 17 триллионов рублей.

Деньги направят в первую очередь на образование, здравоохранение и капитальное строительство. Приоритетными направлениями бюджетного финансирования по-прежнему будут социально-ориентированные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Александр Керножицкий, начальник финансового управления Мингорисполкома:

Значительные расходы будут направлены в коммунальное хозяйство, прежде всего это дотации на жилищное и коммунальное строительство. Сохраниться бюджетное датирование на предприятия транспорта. По нашим расчетам, население будет оплачивать около 30 % стоимости проезда в городском транспорте.