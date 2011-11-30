Прямой эфир

Утвержден бюджет Минска на 2012 год: население будет оплачивать 30% стоимости проезда в городском транспорте

30 ноября 2011 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Новости Беларуси. Бюджет столицы на следующий год утвердили сегодня депутаты Мингорсовета. Расходы города составят практически 17 триллионов рублей.

Деньги направят в первую очередь на образование, здравоохранение и капитальное строительство. Приоритетными направлениями бюджетного финансирования по-прежнему будут социально-ориентированные программы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Александр Керножицкий, начальник финансового управления Мингорисполкома:
Значительные расходы будут направлены в коммунальное хозяйство, прежде всего это дотации на жилищное и коммунальное строительство. Сохраниться бюджетное датирование на предприятия транспорта. По нашим расчетам, население будет оплачивать около 30 % стоимости проезда в городском транспорте.

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
30 ноября 2011 11:51

Греции выделят очередной транш помощи – 8 миллиардов евро

30 ноября 2011 10:59

Белорусский рубль продолжает укрепляться: 8 590 на 30 ноября

29 ноября 2011 17:37

«Газпром» и «Белтрансгаз» урегулировали вопрос оплаты газа во втором полугодии этого года