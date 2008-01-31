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Уставный фонд АО "Центральное" будет увеличен

31 января 2008 09:02
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Такое решение приняло городское руководство. На заседании исполкома также рассмотрены вопросы передачи в собственность нежилых помещений и свободных земельных участков.
# Экономика

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