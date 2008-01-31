Уставный фонд АО "Центральное" будет увеличен

Инвесторам в малых городах Беларуси предоставят беспрецедентные налоговые преференции.
Она составит не более 8 %, против 12 %, отмеченных в прошлом году. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Беларуси Петр Прокопович.
Эти требования - абсолютно обоснованы. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский на заседании коллегии министерства финансов.
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