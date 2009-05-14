Установлена расчетная стоимость 1 квадратного метра здания в Минске

Вступило в силу решение Мингорисполкома

Согласно решению для жилых помещений, возведенных до 1991 года включительно, расчетная стоимость равна 652, 8 тыс. рублей (для крупнопанельных жилых домов (КПД) и 766,2 тыс. рублей (за исключением КПД). Для жилья, построенного после 1991 года (за исключением КПД) эта цифра составит 803,3 тыс. рублей (для КПД) и 842,7 тыс. рублей (за исключением КПД).



Для нежилых зданий и строений (кроме гаражей и торговых объектов) расчетная стоимость одного квадрата равна 565,5 тыс. рублей. Документ содержит приложение, в котором расписана расчетная стоимость 1 квадратного метра типовых гаражей (каменных, деревянных, металлических).



Полностью решение Мингорисполкома № 776 опубликовано в сегодняшнем номере газеты «Минский курьер», сообщает агентство Минск-Новости.