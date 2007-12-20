Установлен новый порядок налогообложения

В Беларуси с 1 января работающие на селе организации и предприниматели освобождаются от некоторых налогов.Соответствующий декрет подписал сегодня глава государства. Согласно документу такие организации и индивидуальные предприниматели до 2012 года освобождаются от уплаты налога на прибыль и налога на недвижимость. Для них предусматривается снижение платы за получение специальных разрешений (лицензий). Это позволит уменьшить затраты на организацию и ведение предпринимательской деятельности в сельской местности.