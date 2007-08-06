Устанавливаем счетчики воды

В Гомеле за 7 месяцев года индивидуальными приборами учета воды оснащено 15,5 тысяч квартир.

Всего в областном центре квартирными водомерами уже оборудовано почти 81 тысяча квартир, это 46% от всего жилищного фонда. К 2009 году в городе над Сожем планируют завершить эту кампанию.

Для реализации поставленной задачи при районных предприятиях ЖКХ созданы специальные бригады по установке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в квартирах и частных домах, имеющих централизованное водоснабжение.

На данный момент в городе такую работу выполняет 81 бригада из числа коммунальщиков. До конца 2008 года городские службы ЖКХ планируют оборудовать водомерами около 160 тысяч квартир и домовладений.

