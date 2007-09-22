Успех хлеборобов - результат целенаправленной государственной политики

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил награды победителям республиканского соревнования за достижение высоких показателей на уборке урожая зерновых, зернобобовых культур и заготовке травяных кормов.

Торжественная церемония награждения состоялась сегодня в Речице на республиканском фестивале-ярмарке тружеников села "Дажынк_-2007".

В этом году собран рекордный урожай, почти 7,5 млн.тонн. Лидером по намолоту в этом году стала Минская область. Более миллиона тонн собрали Гродненская и Могилевская области. И впервые к миллиону приблизились аграрии Витебщины. Президент убежден, что нынешний успех - это результат целенаправленной государственной политики по подъему агропромышленного сектора.

После завершения церемонии награждения победителей <Дожинок 2007> и праздничного концерта президент ответил на вопросы журналистов. Темы были самые разнообразные. От благоустройства нынешней столицы <дожинок> до ряда принципиальных и стратегических вопросов для Беларуси на мировой арене.