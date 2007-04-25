Условия налогообложения доходов россиян и белорусов уравняли

Госдума России ратифицировала протокол к межправительственному белорусско-российскому соглашению об избежание двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество. Протокол призван обеспечить равные условия налогообложения доходов россиян и белорусов - от работы по найму, осуществляемой ими в обеих странах. Документом вводятся положения, которые в настоящее время не содержатся в налоговом законодательстве России. Граждане Беларуси признаются налоговыми резидентами России с даты вступления в силу трудового договора, заключенного с работодателем.