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Усилена работа по повышению надежности и экономичности теплосетей

22 января 2007 14:42
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В нынешнем году "Белэнерго" планирует обновить почти 200 км. тепловых сетей. Половину из них - в Минске. Отметим, что за последние годы в республике усилена работа по повышению надежности и экономичности системы теплоснабжения потребителей. Учитывая высокую степень износа тепловых сетей, было принято решение об их ежегодном ремонте, реконструкции и строительстве. В минувшем году обновлено более 200 км, хотя еще несколько лет назад эта цифра была вдвое меньше. В целом до 2010 года на эти цели планируют направить 450 млн. долларов.
# Экономика

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