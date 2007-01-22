Усилена работа по повышению надежности и экономичности теплосетей

В нынешнем году "Белэнерго" планирует обновить почти 200 км. тепловых сетей. Половину из них - в Минске. Отметим, что за последние годы в республике усилена работа по повышению надежности и экономичности системы теплоснабжения потребителей. Учитывая высокую степень износа тепловых сетей, было принято решение об их ежегодном ремонте, реконструкции и строительстве. В минувшем году обновлено более 200 км, хотя еще несколько лет назад эта цифра была вдвое меньше. В целом до 2010 года на эти цели планируют направить 450 млн. долларов.