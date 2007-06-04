Ущерб в миллионы долларов

Министерство природы Беларуси требует компенсацию от компании "Западтранснефтепродукт" за последствия первой аварии на нефтепроводе Унеча-Вентспилс.

О сумме выплат россиян известили месяц назад. Сейчас компания сверяет данные проведенных исследований обеих сторон. "Западтранснефтепродукт" пока не готова вести переговоры. Возможно, россияне оспорят ущерб в судебном порядке.

Напомним, первая утечка топлива из нефтепровода произошла 23 марта в Бешенковичском районе Витебской области. Загрязнено более одного гектара земли. Дизельное топливо попало в приток Западной Двины - реку Улла. По предварительным данным, река была загрязнена на протяжении около 15 км.