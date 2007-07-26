Урожайная статистика

Меньше, чем обычно планируют собрать зерновых наши страны-соседки.

В России намолот на уровне 76 миллионов тонн против 78 в прошлом. Это ниже среднего за последние пять лет. Там уже подсчитали - к концу года цена на хлеб может увеличиться на 20%.

В среднем, из-за засухи, до 7 миллионов тонн меньше, чем обычно соберет Украина. Киев уже объявил, что приостанавливает вывоз зерновых за рубеж, поскольку их может не хватить даже для внутреннего потребления.

Не оправдываются надежды и рыночных операторов в Польше. По их прогнозам урожай зерновых должен быть не менее 28 миллионов тонн. Однако польские крестьяне соберут не более 25 с половиной.

Существенно снизила площади сева пшеницы и мировая житница - Канада. Тамошние фермеры предпочли не рисковать и засеять поля культурами с более коротким вегетационным периодом: ячменем и овсом. Из-за проливных дождей недоберут зерновых в США, сильнейшая засуха стала причиной неурожая в Австралии.