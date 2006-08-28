Урожай зерновых собран почти с 90% площадей

В Брестской и Гродненской областях осталось убрать всего 6% и 7%. Если бы не ливни, которые прошли на минувшей неделе, в этих регионах уборка тоже в основном была бы закончена. Благодаря установившейся погоде в минувший выходной день в ряде районов уборочные работы продолжались весь световой день.
Из-за переувлажнения почвы на тяжелых землях Витебщины и Могилевщины техника вязла в поле. Сейчас там сосредоточены основные силы. Пока неубранными в этих регионах остаются около трети всех площадей. С юга Беларуси сюда направлена дополнительная зерноуборочная техника.