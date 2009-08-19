Урожай яблок в Беларуси будет примерно на 20% ниже прошлогоднего

Предприятия потребкооперации приступили к уборке яблок. Уже заготовлено и 4,5 тысячи тонн черники. Кстати, это самый большой объём за всю историю Белкоопсоюза.Вся ягода заморожена, и по мере роста цен на европейском рынке её будут отправлять на экспорт. Первые партии уже ушли в страны ЕС. В этом году у населения принимали садовую землянику, чёрную и красную смородину, сливу, алычу, а также овощи: огурцы, томаты и капусту. Закуплено и свыше 200 тонн лисичек. Для сравнения, за весь грибной сезон прошлого года цифра составила лишь 230 тонн грибов. В основном их замораживают, а затем экспортируют.